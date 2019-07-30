Мост преткновения: пострадавшие при разводке Володарского моста простили рабочих

Дело о самопроизвольной разводке Володарского моста в Петербурге прекращено по примирению сторон. С таким ходатайством в суд обратились адвокаты потерпевших. Подробности пока не сообщаются.

Инцидент произошел год назад. В тот момент, когда по переправе двигались десятки машин, мост неожиданно для всех стал разводиться. В итоге, с пролетом столкнулись два автомобиля и автобус. Несколько человек получили травмы.

Известна и предварительная причина ЧП. По версии следствия, бригадир одной из технических служб решил проверить как работают механизмы и включил гидронасосы. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».