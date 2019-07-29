«Будет жарко»: российские звезды поздравляют Игоря Крутого с юбилеем

В понедельник, 29 июля, юбилей отмечает композитор Игорь Крутой. Именитому маэстро исполняется 65 лет.

Гороскоп на 29 июля: время настало, Водолей!

Отмечать юбилей артист начал еще накануне — масштабная вечеринка в Турции собрала многих звезд российской эстрады. Так, поздравить именинника приехал даже сам король российской поп-музыки Филипп Киркоров — в социальных сетях он поделился записями первых минут после приземления и пообещал, что в ближайшие три дня в Турции «будет жарко».

А спортсменка Татьяна Навка похвасталась групповым фото с певицей Жасмин и фешн-директора ЦУМа Аллы Вербер.

Instagram @tatiana_navka

Гостями приема стали и молодые исполнители — на вечеринке засветился и набирающий популярность певец Димаш. На своей странице в Instagram 25-летний артист из Казахстана поделился несколькими видео с праздника, на которых он позирует вместе с Крутым.

«Отмечаем в Турции день рождения суперкомпозитора, гениального и одновременно очень простого человека, который создает только легендарные песни, живущие десятилетиями», — написал Димаш.

Многие звезды оставили поздравления для юбиляра и в социальных сетях.

«Талантливый и очень ранимый, полностью соответствующий своей фамилии. Будь здоров и счастлив, твори и процветай, а все остальное — ерунда», — написал Иосиф Пригожин.

«Спасибо за твое творчество, за песни, которыми заслушивается вся страна и за особое удовольствие исполнять их», — поздравила Крутого певица Валерия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Крутого в купальнике порадовала юзеров снимком на фоне природы.