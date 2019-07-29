Внучка Алисы Фрейндлих показала фото с новорожденной малышкой

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28 июня 2019 года знаменитая актриса стала прабабушкой.

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Фото, видео : Instagram @annatarasova

В семье народной артистки СССР Алисы Фрейндлих пополнение. Звезда советского кинематографа стала прабабушкой. Ее внучка — Анна Тарасова — родила девочку. О радостном событии молодая мама сообщила на своей странице Instagram. Она выложила фотографию с малышкой, под которой рассказала, как чувствует себя в роли родительницы.

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Instagram @annatarasova

«Мы теперь сами знаем, как и что лучше. И это невероятное удовольствие, скажу я вам! За месяц из нас постарались сделать супер родителей, если такие конечно существуют! Но мы стараемся», — написала Анна.

Поклонники оставили множество поздравлений под публикацией внучки Фрейндлих. Некоторые, в свою очередь, удивились тому, что девушка не показывала снимок малышки раньше. Девочка появилась на свет еще 28 июня, однако Тарасова долго не решалась выложить с ней фотографию. Вместе со снимком новорожденной фанаты долго ждали, когда новоиспеченные родители сообщат, как назвали свою красавицу. Анна утолила любопытство подписчиков.

«Имя, которые мы выбрали, совсем не выполняет одну из своих функций. Соня родителям расслабиться не даст», — призналась молодая мама.

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