Солист группы «Ласковый май» Дмитрий Тревога стал отцом во второй раз

У солиста группы «Ласковый май» Дмитрия Тревоги и его супруги Марианны 26 июля родилась дочь. Малышку назвали Ариной. О пополнении в семействе музыканта в Instagram рассказал продюсер коллектива — Андрей Разин.

«Ура! Сегодня у Димы Тревоги и его супруги Марианны, моих кумовьев, родилась дочка. Поздравляю всю страну, всех поклонников группы „Ласковый май“. Поздравляю родителей с тем, что у них родилась доченька. Страна, радуемся все вместе, потому что солист группы „Ласковый май“ сегодня стал отцом во второй раз. Ура, ура, ура!» — подписал пост Андрей Разин.

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Также продюсер «Ласкового мая» сообщил, что первого ребенка, рожденного год назад, супружеская пара назвала в честь него — Андреем. Разин стал крестным отцом малыша.

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Поклонники музыкального коллектива порадовались за новоиспеченного отца и поспешили присоединиться к поздравлениям знаменитости.

«Поздравляю! Крепкого здоровья малышке»;

«Пусть малышечка растет здоровенькой и радует родителей»;

«Поздравляю вашу семью с малышом! Вам — терпения!» — написали фанаты.

Дмитрий Тревога является солистом группы «Ласковый май» уже 12 лет. Помимо гастрольной деятельности певец большое количество времени проводит с семьей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Тревога потерял сознание в самолете.