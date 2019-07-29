Журналист Financial Times восхитился технологичностью налоговой системы в России

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В наибольший восторг Криса Джайлса привели создание двух больших дата-центров для отправки данных счетов-фактур и онлайн-кассы в торговых сетях.

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Фото, видео : ТАСС / Антон Вергун, Кирилл Кухмарь, Jens Kalaene, Felix König, Peter Kneffel, / www.globallookpress.com

Журналист Financial Times Крис Джайлс пришел в восторг от российской налоговой системы и ее высокой технологичности. В своем материале он назвал цифровизацию — будущим налоговой службы.

В частности, Джайлс отметил, что до внедрения новых цифровых технологий разница между планируемыми и реальными доходами от НДС в России была около 20%, в тоже время в Великобритании она достигала 9,1%. Теперь же этот показатель в нашей стране упал до 1%.

Журналист считает, что этого добиться позволило внедрение двух больших дата-центров, в которые компании отправляются данные со счетов-фактур в онлайн-режиме. А также обязательное появление в российских торговых сетях онлайн-касс, которые молниеностно отправляют в эти центры информацию о каждой покупке.

Все это по мению автора FT позволяет в режиме реального времени проверить каждый документ и подтвердить факт отправки НДС государству, а искуственный интеллект тут же может вычислить недобросовестных плательщиков. Кроме того, новая система помогает вычислить тех чиновников, которые были неоднократно замечены в недополучении налогов от вверенных им компаний.

«Это будущее налоговой службы — цифровое, в режиме реального времени и никаких тебе деклараций. В течение каких-то 90 секунд власти получают отчеты о каждой сделке в России — от Санкт-Петербурга до Владивостока», — цитирует Джайлся РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Госдума РФ лишила пальмовое масло налоговых льгот, НДС увеличен вдвое.

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