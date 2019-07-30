Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине в возрасте 86 лет

Советский разведчик, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался в возрасте 86 лет. Одним из ярких эпизодов его профессиональной деятельности стало получение в 1970-е годы во время службы в Нигерии первой информации о лихорадке Эбола.

« Пробирки с зараженной этой лихорадкой кровью срочно были отправлены специальным рейсом «Аэрофлота» в СССР. Немецкий журнал Stern назвал его «выдающимся мастером шпионажа », — сообщается на сайте Службы внешней разведки Украины.

Баронин был резидентом советской внешней разведки в Гане, Нигерии и Либерии. Более четверти века он прослужил в Первом главном управлении КГБ СССР. Затем служил первым замначальника разведки Украины, а в 1991 уволился в запас. Последние годы преподавал теорию разведывательной деятельности в Институте СВР Украины.

Вирус Эбола был выявлен в дельте реки Заир в 1976 году. С тех пор его вспышки происходили в ряде африканских стран — Судане, Габоне, Республике Конго, Анголе и Кот-д’Ивуаре. Самая масштабная эпидемия произошла в 2014–2016 годах. Из более чем 28,5 тысяч человек скончались более 11 тысяч. Большинство жертв вируса были гражданами Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия представила уникальную вакцину против лихорадки Эбола.