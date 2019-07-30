Из-за сильнейшего наводнения в Индии едва не утонул целый поезд

В Индии из-за сильнейшего наводнения едва не утонул поезд дальнего следования. Стихия застигла состав прямо в пути, неподалеку от Мумбаи — финансовой столицы страны.

Пассажиры оказались изолированы от внешнего мира — выйти из вагонов было попросту невозможно. Спасательные вертолеты и лодки смогли добраться до места ЧП только через 15 часов.

Все 700 человек были благополучно эвакуированы. В специально созданном временном лагере им оказали медпомощь. Проливные дожди в Индии не прекращаются уже несколько недель. За это время непогода унесла более 600 жизней.

А в Иркутской области спасатели продолжают борьбу с вновь поднимающимся уровнем воды. Проводится эвакуация жителей. Перекрыта федеральная трасса.