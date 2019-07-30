В Тулуне из-за паводка закрыта федеральная трасса

Спасатели Иркутской области и ряда регионов Дальнего Востока — Амурской области и Хабаровского края готовятся ко второй волне паводка. По прогнозам она будет не такой сильной, как в июне, но и готовятся к удару стихии тщательнее.

Так формируются запасы питьевой воды и продуктов первой необходимости, а также идет эвакуация жителей из потенциально опасных районов, а это, в основном, те же территории, что уже пострадали от большой воды.

Гороскоп на 30 июля: Скорпион, идеала нет!

Ранним утром во вторник, 30 июля, власти города Тулун приняли решение о перекрытии федеральной трассы через мост реки Ия.

Кирилл Ольков передает из зоны ЧС.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, из-за проливных дождей заложниками ситуации стали двенадцать туристов в Бурятии. Один из них погиб от переохлаждения. Погодные условия не позволяют вылететь спасательному вертолету, поэтому специалисты пока попытались выдвинуться по земле.