Нависающий кусок скалы угрожает легендарному селу в туристической зоне Дагестана

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С каждым днем трещина становится все больше и огромная глыба может рухнуть на жилые дома, школу и единственную дорогу.

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Фото, видео : © РИА Новости / Саид Царнаев, 5-tv.ru

Над одним из самых знаменитых туристических мест в Дагестане нависла настоящая угроза. Легендарное селение Гуниб становится опасным не только для туристов, но и для местных жителей. Скала, у подножия которой стоит аул, начала стремительно разрушаться.

С каждым днем трещина становится все больше. В любой момент огромная глыба песчаника может рухнуть на жилые дома, школу и единственную дорогу. Постоянные ливневые дожди в горах только ухудшают ситуацию.

Сейчас ширина трещины в скале достигает почти полутора метров. Прямо под горой - жилые дома, школа, детский сад и главное - единственная дорога, которая соединяет Гуниб с внешним миром. Местные жители чувствуют себя, как на пороховой бочке. В прошлом году камень оторвавшийся от скалы уже покалечил одного из туристов.

В зоне ЧП оказались сотни жителей — Ольга Фигура следит за ситуацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасатели вылетели за застрявшими в тайге Бурятии туристами.

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