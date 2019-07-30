Видео: Спасатели вылетели за туристами, застрявшими в тайге Бурятии

, 10:36 Эфирная новость 36

Туристы стали заложниками стихии. Двенадцать человек сплавлялись по горной реке. Начавшиеся ливни заставили участников похода остановиться и запросить эвакуацию.

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Фото, видео : РИА Новости / Кирилл Каллиников, 5-tv.ru

Спасатели Бурятии вылетели за группой туристов, застрявших в тайге. Полномасштабную операцию по эвакуации долго откладывали из-за неблагоприятных погодных условий. К предполагаемому месту их нахождения направили вертолет. Сейчас это единственная возможность оперативно помочь людям.

«Ситуация осложняется сильным течением и большими порогами на реке. Передвижение на автомобилях и пешими маршрутами до места происшествия затруднено. Связь с туристической группой отсутствует», — рассказала специалист по связям с общественностью Республиканского агентства ГО и ЧС в Бурятии Долгорма Доржиева.

Ранее 12 туристов сплавлялись на катамаранах по горной реке, но из-за сильных ливней им пришлось остановиться. Люди разбили лагерь и подали сигнал бедствия. Один из участников группы, по последним данным, погиб от переохлаждения.

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