Принц Чарльз не хотел жениться на Диане, так как предчувствовал беду

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Спустя 38 лет со знаменитой королевской свадьбы появились новые подробности их отношений.

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Фото, видео : imago stock&people / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Церемонию бракосочетания принца Чарльза с Дианой в 1981 году, которую называли свадьбой века, посмотрели в прямом эфире около 750 миллионов человек. Однако буквально за пару часов перед торжеством жениха терзали сомнения.

Авторы документального фильма «Чарльз и Ди: Правда об их свадьбе» утверждают, что принца в первую очередь смущала разница в возрасте, ведь он был на 12 лет старше своей невесты.

«Она не выглядит достаточно взрослой даже для выпускницы школы, не говоря уже о том, чтобы вступать в брак», — говорил он своим друзьям.

При этом он отмечал, что Диана — «изысканно хорошенькая, как маков цвет, однако совсем еще дитя».

Исследователь королевской семьи Ингрид Сьюард отметила, что среди окружения Чарльза многие предсказывали, что этот брак будет абсолютной катастрофой.

«Она была как старшеклассница, а он как профессор», — заметила она.

Близкий друг принца Пенни Рэмси также сомневалась в успешности этого союза. Чарльз признавался, что чувствует себя сбитым с толку, и был в ужасе, что ему придется дать обещание, о котором позже будет сожалеть.

Сьюард также добавила, что принц все время повторял, что хочет поступить верно для своей страны и семьи, но в глубине души он знал, что между ним и Дианой нет ничего общего.

В свою очередь сама невеста говорила сестрам о том, что не готова связывать свою жизнь с нелюбимым мужчиной.

Как известно, с 1992 года супруги перестали жить вместе, а спустя четыре года официально развелись. К тому моменту оба уже особо не скрывали от вездесущих папарацци свою личную жизнь — принц встречался с Камиллой Паркер, а Диана — с египетским кинорежиссером Доди Аль-Файедом.

Поездка на автомобиле 31 августа 1997 года в Париже стала для влюбленных роковой — они разбились насмерть.

Ранее стало известно, Диана прятала ключи от автомобиля назло Чарльзу.

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