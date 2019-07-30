Принц Чарльз не хотел жениться на Диане, так как предчувствовал беду

Церемонию бракосочетания принца Чарльза с Дианой в 1981 году, которую называли свадьбой века, посмотрели в прямом эфире около 750 миллионов человек. Однако буквально за пару часов перед торжеством жениха терзали сомнения.

Авторы документального фильма «Чарльз и Ди: Правда об их свадьбе» утверждают, что принца в первую очередь смущала разница в возрасте, ведь он был на 12 лет старше своей невесты.

« Она не выглядит достаточно взрослой даже для выпускницы школы, не говоря уже о том, чтобы вступать в брак », — говорил он своим друзьям.

При этом он отмечал, что Диана — « изысканно хорошенькая, как маков цвет, однако совсем еще дитя ».

Исследователь королевской семьи Ингрид Сьюард отметила, что среди окружения Чарльза многие предсказывали, что этот брак будет абсолютной катастрофой.

« Она была как старшеклассница, а он как профессор », — заметила она.

Близкий друг принца Пенни Рэмси также сомневалась в успешности этого союза. Чарльз признавался, что чувствует себя сбитым с толку, и был в ужасе, что ему придется дать обещание, о котором позже будет сожалеть.

Сьюард также добавила, что принц все время повторял, что хочет поступить верно для своей страны и семьи, но в глубине души он знал, что между ним и Дианой нет ничего общего.

В свою очередь сама невеста говорила сестрам о том, что не готова связывать свою жизнь с нелюбимым мужчиной.

Как известно, с 1992 года супруги перестали жить вместе, а спустя четыре года официально развелись. К тому моменту оба уже особо не скрывали от вездесущих папарацци свою личную жизнь — принц встречался с Камиллой Паркер, а Диана — с египетским кинорежиссером Доди Аль-Файедом.

Поездка на автомобиле 31 августа 1997 года в Париже стала для влюбленных роковой — они разбились насмерть.

Ранее стало известно, Диана прятала ключи от автомобиля назло Чарльзу.