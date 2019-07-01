Принцесса Диана прятала ключи от автомобиля назло мужу

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Отношения между леди Ди и принцем Чарльзом, известным своими изменами, тяжело было назвать хорошими.

Фото : www.globallookpress.com

Отношения между принцессой Дианой и ее супругом принцем Чарльзом, известным своими изменами, нельзя было назвать хорошими. Бывали случаи, когда леди Ди решалась отомстить неверному мужу.

Писательница Петронелла Уайатт в интервью изданию Express рассказала, что в один прекрасный момент принцесса Уэльская спрятала ключи от машины назло принцу Чарльзу. Это случилось накануне визита королевы.

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Старший сын Елизаветы II намеревался отогнать свое авто с проездной аллеи в Хайгроув, чтобы его мать могла беспрепятственно проехать. Принц Чарльз буквально перевернул весь дом в поисках ключей и замучил Диану вопросами. Леди Ди ответила, что не имеет понятия где они могут находиться. Также был опрошен и весь персонал.

«Весь дом был перевернут верх дном в поисках ключей, все были опрошены. Диана поклялась, что не видела их. То же самое сказал и персонал», — сказала Петронелла Уайатт.

По словам писательницы, в том момент, когда показался кортеж Елизаветы II, принцесса Уэльская выглянула в окно и бросила ключи от машины на дорогу.

«Диана выглянула из окна и с криком „вот твои чертовы ключи“ швырнула их на дорогу. Они были у нее все это время, и она просто пыталась позлить Чарльза и королеву», — рассказала Петронелла Уайатт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как принцесса Диана поборола страх перед папарацци.

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