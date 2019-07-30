Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак — видео

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В перечень включены 12 пород четвероногих и их метисы с генетически заложенными качествами агрессии и силы.

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Фото, видео : Meike Engels, Viktor Pogontsev, imagebroker/Marion Fichter, Siegfried Kuttig / www.globallookpress.com

Правительство РФ утвердило список потенциально опасных пород собак. В обновленный перечень вошли 12 пород «друзей человека» и их метисы, генетические особенности которых включают в себя заложенные качества агрессии и силы. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте российского Кабмина.

«В список вошли 12 пород — акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород», — говорится в документе.

Отмечается, что с 1 января 2020 года выгуливать потенциально опасных собак без намордника и поводка будет запрещено. Исключением станет собственная территория хозяина животного, у входа на которую должна быть размещена предупреждающая табличка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД составило новый список потенциально опасных пород собак.

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