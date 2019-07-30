Видео: СК проверил информацию об оставленном в ячейке супермаркета ребенке

Покупательница предположительно оставила двухлетнего сына в камере хранения одного из супермаркетов в подмосковном Сергиевом Посаде. Тревогу забили покупатели магазина, якобы услышавшие громкий плач в одной из ячеек. Подоспевшие сотрудники открыли дверцу и обнаружили внутри перепуганного малыша.
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Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что в настоящий момент по факту инцидента проводится проверка.
На момент публикации материала стало известно, что факты, распространенные рядом СМИ, не нашли своего подтверждения.
Судя по записям с камеры видеонаблюдения, ребенок действительно играл около камеры хранения супермаркета под присмотром. Мальчик залезал и вылезал из разных ячеек. В определенный момент одна из сопровождавших его женщин на несколько секунд закрыла ребенка внутри. Малыш выкарабкался «на свободу», после чего вместе со взрослыми вышел из магазина на улицу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьники напали на магазин игрушек с пистолетом в Екатеринбурге.