Видео: СК проверил информацию об оставленном в ячейке супермаркета ребенке

, 11:45 Эксклюзивное видео 54

Тревогу забили покупатели магазина в Подмосковье, которые якобы услышали громкий плач ребенка в одной из ячеек.

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Фото, видео : 5-tv.ru, news.yandex.ru

Покупательница предположительно оставила двухлетнего сына в камере хранения одного из супермаркетов в подмосковном Сергиевом Посаде. Тревогу забили покупатели магазина, якобы услышавшие громкий плач в одной из ячеек. Подоспевшие сотрудники открыли дверцу и обнаружили внутри перепуганного малыша.

«Когда ребенка, мальчика двух лет, вытащили из закрытого на ключ ящика, он был в истерике. На все замечания его мать сказала, что он сам туда залез. Я хотел заснять происходящее, но женщина резко схватила ребенка и убежала», — цитирует очевидца «Подмосковье сегодня».

Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что в настоящий момент по факту инцидента проводится проверка.

«По данной информации СМИ в следственном отделе по городу Сергиев Посаду ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются участники инцидента и очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

На момент публикации материала стало известно, что факты, распространенные рядом СМИ, не нашли своего подтверждения.

Судя по записям с камеры видеонаблюдения, ребенок действительно играл около камеры хранения супермаркета под присмотром. Мальчик залезал и вылезал из разных ячеек. В определенный момент одна из сопровождавших его женщин на несколько секунд закрыла ребенка внутри. Малыш выкарабкался «на свободу», после чего вместе со взрослыми вышел из магазина на улицу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьники напали на магазин игрушек с пистолетом в Екатеринбурге.

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