Ученые назвали три признака профессионального выгорания

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Специалисты определили причины падения работоспособности граждан и негативного отношения к труду.

Фото : www.globallookpress.com / kati

Эксперты исследовали причины профессионального выгорания представителей разных профессий. По сообщению телеканала RT, напряженная обстановка на рабочем месте связана с формальным отношением к труду, конфликтами в коллективе, недостаточному вниманию начальства. Представители НИИ медицины труда имени Н. Ф. Измерова отметили, что такие явления приводят к снижению работоспособности, апатии, заниженному уровню ощущения собственной профессиональной компетентности, накоплению стресса.

Три ключевых признака профессионального выгорания:

  • эмоциональная истощенность,
  • негативное отношение к своей профессии,
  • снижение общей работоспособности.

Наиболее подвержены выгоранию профессионалы сфер, требующих постоянного взаимодействия с людьми или обработки больших информационных потоков — это представители медицины, правоохранительных органов, социальные работники, учителя. Чаще всего от трудовой апатии страдают граждане от 19 до 25 лет.

Вопрос о состоянии полного истощения имеет особую важность, так как от психического здоровья сотрудников зависит и качество выполняемой работы. Помимо нервных срывов и конфликтов, следствиями выгорания могут стать появление зависимостей от алкоголя и табака, нарушение сна, головные боли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разрыв между богатыми и бедными россиянами сократился.

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