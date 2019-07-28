Уровень разрыва между богатыми и бедными россиянами сократился — эксперт

, 8:41 127

Разницу в доходах граждан оценили в экономическом университете имени Плеханова.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com /Allexander Makarov, /Nikolay Gyngazov

С 2000 года уровень разрыва между богатыми и бедными россиянами сократился с 34 до 13 раз, пишет URA.RU.

Об этом сообщила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Елена Егорова.

Отмечается, что 19 лет назад средняя зарплата самых богатых граждан в 34 раза превосходила зарплату самых бедных, в 2005 году — этот показатель сократился до 25. По словам Егоровой, в частном секторе самые высокие и самые низкие доходы отличаются в 14 раз, на государственных и муниципальных предприятиях — в 10,5 раза.

«Это все еще довольно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы», — завила она.

Тем временем данные Росстата свидетельствуют о сокращении в семь раз числа работающих россиян с доходами ниже прожиточного минимума. Это связывают с уравниванием величины минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, сколько россияне зарабатывают в 2019 году.

Читайте также

+24° Днём +24°
Ночью +12°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Гороскоп на 28 июля: Раки, остерегайтесь недоброжелателей

Последние новости

9:58
Катя Самбука увеличила грудь в четвертый раз
9:49
Четверо погибли в жуткой аварии в Калмыкии — фото
9:39
Холлоуэй защитил чемпионский титул на турнире UFC 240 — видео
9:26
Сын Алибасова заработал на болезни отца 20 миллионов рублей и исчез
9:13
Видео: орел схватил камеру натуралиста и снял свой полет
8:55
«Ноги от ушей»: Настя Уколова показала, как отдыхает в Турции — фото

Сейчас читают

60-летняя Мадонна чувственно обняла молодого танцора на репетиции — фото
Видео: Джиган подарил восьмилетней дочери пачку сторублевых купюр
Видео: звезда фильма «Прогулка» Ирина Пегова прошлась по ночному Петербургу

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги