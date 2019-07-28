С 2000 года уровень разрыва между богатыми и бедными россиянами сократился с 34 до 13 раз, пишет URA.RU.

Об этом сообщила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Елена Егорова.

Отмечается, что 19 лет назад средняя зарплата самых богатых граждан в 34 раза превосходила зарплату самых бедных, в 2005 году — этот показатель сократился до 25. По словам Егоровой, в частном секторе самые высокие и самые низкие доходы отличаются в 14 раз, на государственных и муниципальных предприятиях — в 10,5 раза.

«Это все еще довольно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы» , — завила она.

Тем временем данные Росстата свидетельствуют о сокращении в семь раз числа работающих россиян с доходами ниже прожиточного минимума. Это связывают с уравниванием величины минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.

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