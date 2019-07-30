Видео: На Украине возбудили еще одно дело в отношении Петра Порошенко

Бывший президент Украины внезапно отказался от государственной охраны и покинул пределы страны. По информации местных СМИ, Петр Порошенко отправился в Турцию вместе с семьей. Неожиданный отъезд экс-главы государства вызвал в Незалежной немало вопросов — на фоне десятка уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко — путешествие на заграничный курорт больше похоже на бегство из страны.
Тем более, что, как сообщает издание
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на Украине задумались о возможном исчезновении страны.