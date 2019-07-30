Видео: На Украине возбудили еще одно дело в отношении Петра Порошенко

Бывший президент Украины внезапно отказался от государственной охраны и покинул пределы страны. По информации местных СМИ, Петр Порошенко отправился в Турцию вместе с семьей. Неожиданный отъезд экс-главы государства вызвал в Незалежной немало вопросов — на фоне десятка уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко — путешествие на заграничный курорт больше похоже на бегство из страны.

Тем более, что, как сообщает издание Страна.ua, в отношении Петра Порошенко возбудили новое уголовное дело. Бывшего украинского лидера обвиняют во вмешательстве в судебный процесс и давлении на судей. Заявитель — экс-глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко. Порошенко требовал от него выносить неправосудные решения. Корреспондент МИЦ «Известия» Александр Сиротин с подробностями в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на Украине задумались о возможном исчезновении страны.