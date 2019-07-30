Видео: Юрий Чайка раскритиковал обеспечение безопасности в детских лагерях

Прокуратура Хабаровского края выявила многочисленные нарушения требований безопасности в лагере «Холдоми», где пожар унес жизни четырех детей. У ведомства претензии ко всем надзорным и контролирующим организациям. Арестован сотрудник МЧС, который знал о несоответствии противопожарных норм, но не принял мер. От должности отстранен замминистра образования и науки края. Генпрокурор Юрий Чайка потребовал усилить контроль за работой детских лагерей. На коллегии сегодня подводили итоги работы ведомства за полгода.
Прокуратура России в этом году пресекла факты хищения бюджетных средств в семи регионах России: в Республике Алтай, Краснодарском крае, Ивановской, Иркутской, Орловской, Рязанской, Тюменской областях. Заведены уголовные дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. С августа прокуроры по поручению президента приступят к тщательной проверке пенсионных фондов.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что администрация «Холдоми» не может начать выплаты семьям из-за ареста руководства.