Видео: Юрий Чайка раскритиковал обеспечение безопасности в детских лагерях

Прокуратура Хабаровского края выявила многочисленные нарушения требований безопасности в лагере «Холдоми», где пожар унес жизни четырех детей. У ведомства претензии ко всем надзорным и контролирующим организациям. Арестован сотрудник МЧС, который знал о несоответствии противопожарных норм, но не принял мер. От должности отстранен замминистра образования и науки края. Генпрокурор Юрий Чайка потребовал усилить контроль за работой детских лагерей. На коллегии сегодня подводили итоги работы ведомства за полгода.

«Несмотря на внушительный объем проделанной работы, не все удалось решить. В полной мере не обеспечен контроль за соблюдением безопасности в лагерях детского отдыха. Это относится и к противопожарному режиму в лесах, подготовки населенных пунктов к ЧС и ликвидации их последствий. До сих пор скрываются нарушения, связанные с установлениями необоснованных тарифов на услуги ЖКХ…коммунальных отходов», — заявил Генпрокурор России Юрий Чайка.

Прокуратура России в этом году пресекла факты хищения бюджетных средств в семи регионах России: в Республике Алтай, Краснодарском крае, Ивановской, Иркутской, Орловской, Рязанской, Тюменской областях. Заведены уголовные дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. С августа прокуроры по поручению президента приступят к тщательной проверке пенсионных фондов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что администрация «Холдоми» не может начать выплаты семьям из-за ареста руководства.