Администрация «Холдоми» не может начать выплаты семьям из-за ареста руководства

В администрации детского оздоровительного лагеря «Холдоми» сообщили об отсутствии возможности начать выплаты компенсаций семьям погибших детей.

«К сожалению, пока руководство арестовано — мы парализованы и не можем начать процесс организации помощи. Это чисто процессуальные сложности — нам банально нужны подписи и резолюции руководителей на официальные документы и запросы», — говорится на сайте организации.

При этом отмечается, что возврат средств за ранее приобретенные путевки осуществляется.

По делу о пожаре в палаточном городке лагеря в Хабаровском крае в ночь на 23 июля, унесшего жизни четверых детей, на два месяца арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, глава компании-инвестора Виталий Бурлаков и сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев, который знал о нарушениях пожарной безопасности. Руководители лагеря стали фигурантами уголовного дела о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Новгородцева обвиняют в халатности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о посмертной награде мальчика, который помогал спасать детей из огня в детском лагере «Холдоми»