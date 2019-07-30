«Девочка-сорванец»: Ксения Бородина поделилась романтическим фото с мужем

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина, отдыхающая сейчас в Италии всей семьей, поделилась с поклонниками в Instagram романтическим фото с мужем Курбаном Омаровым. Пара посетила Пизу, и на снимке Ксения и Курбан стоят обнявшись на фоне собора Санта-Мария-Ассунта, частью которого является знаменитая Пизанская башня.

Instagram @borodylia

«Прямо не жизнь, а балет на карнизе.

Чудно и страшно.

В теплой Италии, в городе Пизе

Падает башня», — процитировала Ксения самарского поэта Евгения Чепурных.

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Подписчики Бородиной удивились, как молодо выглядит на фотографии загоревшая и посвежевшая 36-летняя телеведущая. К тому же на снимке она жгучая брюнетка. А некоторым показалось, что без макияжа и в джинсовых бриджах Ксения похожа на мальчика.

«Ксюша, тебе очень идет быть брюнеткой, выглядишь лет на 20 не больше!»

«Ксюня тут прям девочка-сорванец».

«Ксюша, вы здесь выглядите дочей своего мужа».

«Ксюш! Ты тут как дворовая девочка!»

«Ксения это вы? Похожа тут на мальчика-подростка».

«Сначала подумал, что за мальчик с Курбаном», — пишут комментаторы.

Ксения Бородина и дагестанский бизнесмен Курбан Омаров поженились в июле 2015 года. В том же году у них родилась дочь Теона. От первого брака у Бородиной есть еще десятилетняя дочь Маруся.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения и Курбан, похоже, крепко поссорились. Во всяком случае, супруг посвятил телезвезде стихи, в которых призывает прекратить войну.