Британская королева Елизавета II оказалась владелицей четырех квартир в элитном районе Москвы. На имя Ее Величества зарегистрированы несколько жилых площадей в доме 10 по Первому Обыденскому переулку.

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В выписках из Росреестра собственником значится «Ее величество Королева, правящая в Канаде». Елизавета II действительно является главой Канады — как и еще полутора десятков различных государств.

Фото: Елизавета II оказалась владелицей четырех роскошных квартир в Москве 1/4 5-tv.ru 2/4 5-tv.ru 3/4 5-tv.ru 4/4 5-tv.ru

В канадском посольстве пояснили, что в действительности эти квартиры — ведомственные. Однако в силу особенностей законодательства государства они оформлены как частная собственность на имя королевы.

Впрочем, недвижимость и в самом деле королевская — площадь самой большой из московских квартир Ее Величества — 320 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елизавета II позволила Миддлтон нарушить протокол.