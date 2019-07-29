Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская устроила своему супругу Максиму Матвееву сюрприз в день рождения. В воскресенье, 28 июля, кинозвезде исполнилось 37 лет, и семья этот день отпраздновала во всех традициях. Артистка зажгла на фруктовом торте свечи для именинника и вместе с другими родственниками спела песню в его честь. Видео с поздравлением теледива опубликовала в сторис в Instagram.

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Instagram @lizavetabo

Спустя некоторое время на странице Боярской в соцсети появился трогательный пост. Звезда сообщила, что одним днем празднование 37-летия Матвеева не ограничилось. На следующий день после шумного застолья супруги решили побыть вдвоем и отправились в Зеленогорск, где смогли насладиться тишиной.

« Сегодня убежали. Тишина и счастье. С Днем Рождения, муж! Лучшее, что со мной случилось в жизни — это встреча с тобой! Спасибо тебе за все! », — написала актриса, сопроводив публикацию снимками из «райского уголка».

«Убежали»: Елизавета Боярская устроила мужу сюрприз в день рождения 1/3 Instagram @lizavetabo 2/3 Instagram @lizavetabo 3/3 Instagram @lizavetabo

В комментариях поклонники поздравили артиста с днем рождения и сделали множество комплиментов паре.

«Макс, поздравляю! Ребята вы прекрасны!»

«Как же вы, ребята, хороши! Очень уж вы мне нравитесь!»

«Просто молодцы, такие красивые! Дай Бог любви, любви долгой», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елизавета Боярская трогательно поздравила супруга с Днем семьи, любви и верности.