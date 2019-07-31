«С финансами не ахти»: Сколько зарабатывает Алибасов на самом деле

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Выяснилось, что продюсер получает небольшие гонорары, а основной заработок ему приносит пиар.

Фото : Instagram @alibasov_nana

Тема:
Отравление Бари Алибасова 94

Долгое время в сети ходят слухи, что музыкальный продюсер Бари Алибасов смог хорошо заработать на истории со своим отравлением жидкостью для прочистки труб. В одном из интервью сын артиста даже заявил, что болезнь отца обогатила их с музыкантом на 28 миллионов рублей, однако Алибасов утверждал, что не имеет отношения к корыстной деятельности сына.

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В свете многочисленных сплетен сайт KP.RU решил провести расследование и узнать, сколько продюсер зарабатывает на самом деле. Выяснилось, что гонорары создателя группы «На-на» вовсе не так велики. Его заработок намного меньше, чем у других звезд шоу-бизнеса, а основной доход приносит пиар.

Так, например, согласно справке о доходах Алибасова, в сентябре 2018 года он получил 114 942 рубля, а в октябре и вовсе 57 471 рубль. Сумма сильно возросла в ноябре и декабре, когда телеканал НТВ подготовил фильм, посвященный женитьбе Бари на Лидии Федосеевой-Шукшиной. Благодаря этому, музыкант смог обогатиться почти на два миллиона.

«Сейчас у него с финансами не ахти. Выплывает на пиаре, но это нестабильный источник доходов. Недвижимость есть, а вот живых денег — негусто. Если идут поступления, то чаще всего за участие в ток-шоу. И сын Алибасова без регулярного дохода. Невестка жалуется, что семья не помогает ей растить ребенка, внука Бари Алибасова», — цитирует издание собственный источник.

Более того, как стало известно KP.RU, Алибасов не до конца рассчитался с долгами. Он сделал в квартире дорогой ремонт, деньги за который до сих пор якобы не выплатил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Алибасова заработал на болезни 20 миллионов и исчез.

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