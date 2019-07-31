Гороскоп на 31 июля: Скорпион, ваши желания исполняются!

Ваша работа уже говорила о вас. Теперь пришло время рассказать о вашей работе. Тактичность и умение сбавить обороты в нужное время откроет правильные двери для вас.

Готовы присоединиться к лиге сильных игроков, Рак? Это важная неделя для вас в карьере. Быть увиденным. Быть услышанным. Появиться в те моменты, которые имеют для вас значение.

В сфере труда вас защищают коллеги, которые верят в вас и ваши цели. Посмотрите, как вы можете взять на себя контроль не получившихся проектов вместе. Поверьте, что результаты "плана Б" будут намного лучше, чем вы можете себе представить.

Вот ваша команда, которая появляется для вас каждый раз, когда вы находитесь в гуще хаоса. Положитесь на них, Близнецы, прекрасно зная, что этот шторм скоро пройдет.

Для некоторых оно может проявиться в перспективах развития карьеры за рубежом или налаживание взаимоотношений с иностранными партнерами. Пора раздвинуть границы! Определитесь с целью на ближайшие несколько лет.

Это то, что вы искали. Пот, кровь и слезы окупились, Телец! И это великолепно. Следующий этап вашей карьеры - это масштабное расширение.

Овен, пора определиться с правильным выбором своего окружения и избавить себя от ненужных людей.

Подумайте обо всех людях, которых вы пустили в свое пространство. Являются ли они теми, кто гордится тем, как вы растете, и поддерживает вас в достижении больших высот? Или они из тех, кто лишает вас жизненной силы и заставляет сомневаться в своих способностях?

Скорпион, ваши желания исполняются! Спойлер: мы живем в доброжелательной вселенной, которая хочет, чтобы вы жили по-королевски. Лев и Весы, есть и хорошие новости для вас на денежном фронте! Кровь, пот и слезы, которые вы вкладываешь в свою работу, наконец, окупятся.

Лев — гороскоп на сегодня, 31 июля

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Пот, кровь и слезы окупаются, Лев. Это важный период для вас. Вы получаете то богатство, которое когда-то было несбыточной мечтой.

Но будьте мудры со своими ресурсами. Посмотрите, как вы можете создать резерв, который будет поддерживать ваши мечты и предприятия. Помните, вы не попали сюда одни. С вами шла команда из лучших соратников. Как уполномоченный лидер, ваша обязанность состоит в том, чтобы заставить их чувствовать себя благодарными в ответ.

Космический совет: настал ваш звездный час!

Дева — гороскоп на сегодня, 31 июля

Мощное подтверждение сделать вас магнитом для денег: «Я настроен на энергию богатства и изобилия». Повторите эти мощные слова для себя в зеркале или запишите их на листе бумаги.

Пусть эта темная луна поможет вам сломать подсознательные шаблоны, которые мешают привлечь богатство, которого вы заслуживаете. Вы создаете для себя жизнь, которая поддерживает вас во всех отношениях.

Космический совет: Освободитесь от подсознательных шаблонов, которые появляются на пути свободного изобилия.

Весы — гороскоп на сегодня, 31 июля

Дело не только в зарабатывании денег, не так ли? Речь идет о том, чтобы заставить ваши деньги работать на вас - то, что вы не могли сделать в прошлом. Но вы учитесь на своих ошибках, Весы. Вы понимаете, как быть мудрее с вашими средствами.

Продолжайте сажать и выращивать семена с определенной целью. Теперь вы закладываете фундамент жизни, которая изобилует всеми способами.

Космический совет: вы учитесь тому, как заставить ваши деньги работать на вас.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 31 июля

Что, если бы мы сказали, что все, что вы желаете, находится в пределах досягаемости? Спойлер: мы живем в доброжелательной вселенной, Скорпион, которая хочет, чтобы вы жили по-королевски.

Сегодня вас ждет финансовый сюрприз. Большой прорывной момент не только подтвердит вашу веру в свои способности, но и поможет вам построить финансово стабильную жизнь, которую вы всегда себе представляли.

Космический совет: вы сейчас строите фундамент процветающей жизни.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 31 июля

Что если ваш жизненный опыт способен пробудить других и вдохновить их на выполнение своих священных целей? Не уклоняйтесь от того, что вас послали сюда делать. Пришло время шагнуть в себя и осветить окружающих.

Но это не значит, что в вашей жизни все идеально. Вы все еще можете иметь дело с болью и травмой на личном фронте. Вы знаете, что они говорят, Стрелец? Вы можете быть одновременно шедевром и незавершенным полотном.

Космический совет: проанализируйте себя и свой внутренний мир, чтобы исцелиться.

Козерог — гороскоп на сегодня, 31 июля

Следите за своим поведением с деньгами, Козерог. Вы повторяете одни и те же ошибки снова и снова. Вы заслуживаете того, чтобы жить творчески и финансово удовлетворительно. Изучите, где и как вы сдерживаете себя, и внесите необходимые изменения. Для некоторых это может включать в себя не очень приятный разговор. Не откладывайте это больше. Космический совет: пересмотреть свои отношения с деньгами.

Водолей — гороскоп на сегодня, 31 июля

Эмоциональная турбулентность может быть постоянной в этой точке. Не позволяйте этому отвлекать вас от вашей священной цели.

Иногда вам просто нужно надеть наушники с шумоподавлением и сосредоточиться на том, что вы делаете. Все остальное может подождать, Водолей. Для некоторых из вас может появиться возможность учиться структурности и слаженности.

Космический совет: отключитесь от внешнего мира и сосредоточьтесь на том, что вы делаете.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 31 июля

Сообщение повторяется для вас снова и снова: это не значит, что они не заботятся о вас. Поймите, Рыбы, в этот момент они переживают внутреннюю суматоху, что отражается во всех их отношениях. Дайте им время, чтобы разобраться со своими проблемами.

Хороший способ оставаться в здравом уме - это сосредоточиться на задачах, которые делают вашу жизнь насыщенной. Например, на искусстве и музыке.

Космический совет: дайте своим близким время, чтобы решить свои проблемы. Помните, они любят вас.

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