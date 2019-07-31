Россиянки считают себя умными, а не красивыми — исследование

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В опросе принимали участие 14,5 тысячи женщин в возрасте от 18 до 55 лет.

Фото : globallookpress.com / Andrey Arkusha

Результаты исследования отношения российских женщин к своей внешности и другим качествам опубликовал Mail.ru. В эксперименте участвовали около 14,5 тысячи женщин в возрасте от 18 до 55 лет. Опрос проводился с 26 по 31 июня 2019 года.

В итоге обнаружилось, что всего лишь 13% россиянок считают себя красивыми. Тех, кто назвал свою внешность «среднестатистической», оказалось целых 32%.

Выяснилось, что больше всего женщины недовольны своим весом — 32%. На втором месте те, кого не устраивают зубы, таких 20%. На третье место попали россиянки, которым не нравится их фигура в целом.

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Исследование показало, что больше всего женщины гордятся ростом (24%), волосами (21%), формами (23%) и 31% — умом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, от какой работы уменьшается мозг. По мнению исследователей, профессия влияет не только на образ жизни человека, но и на структуру головного мозга.

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Россиянки считают себя умными, а не красивыми — исследование

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