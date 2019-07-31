Когда в российские регионы «вернется» лето?

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По данным метеорологов, 31 июля может стать самым холодным днем июля в российской столице.

Фото : www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Тема:
Погода 3925

Академик РАН, заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета Владимир Мельников в беседе с URA.RU рассказал, когда в российских регионах вновь установится теплая летняя погода. По прогнозам ученого, ситуация нормализуется в начале следующей недели.

«Ничего катастрофического в нынешней ситуации я не вижу. И в Москве, и в других регионах страны просто наблюдаются различные движения потоков воздуха и воздушных масс: где-то становится теплее, а где-то — прохладнее. Уверен, к началу следующей недели в Москве, на Урале и в Сибири ситуация нормализуется, и привычная летняя теплая погода снова установится в регионах. Это, по всей видимости, произойдет 5–6 августа», — пояснил Владимир Мельников.

По данным метеорологов, 31 июля может отметиться как самый холодный день текущего месяца в столице России. Согласно истории наблюдений, подобных низких температур не было на протяжении 70 лет.

«Минувшая ночь стала самой холодной в июле этого года, температура понизилась до отметки плюс 8,9 градуса, а в 7 утра столбики термометров показывали плюс 8,3 градуса. До этого самая холодная ночь в июле была зафиксирована 30-го — плюс 9,7 градуса», — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Стоить отметить, что в Уральском федеральном округе потепления ждать в ближайшее время не стоит.

«В ближайшие три-четыре дня в уральских городах ожидаются дожди, прохладная погода и сильная облачность», — рассказала официальный представитель Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге выпал снег в конце июля.

Тема:
Погода 3925
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