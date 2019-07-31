И даже не Брэдли Купер. С кем теперь встречается Леди Гага?

Новым избранником певицы Леди Гаги является вовсе не актер Брэдли Купер, а звукорежиссер Дэн Хортон. Об этом пишут сразу несколько американских таблоидов.

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По некоторым данным, Хортон работает с Гагой с ноября 2018 года. Помимо прочего, в его собственности находится компания Audio Engineering Consulting Group, которая известна сотрудничеством с Джастином Тимберлейком.

Больше на данный момент поведать журналистам о звукорежиссере нечего. Разве что посмеяться над русскоязычными пользователями, которые было всерьез затравили певицу за то, что она якобы увела Купера у Ирины Шейк.

twitter.com/GagaMediaBackUp

Слухи о романе между Леди Гагой и Дэном Хортоном появились буквально накануне — после публикации в СМИ снимка целующейся пары. Тогда-то россияне и поняли, что, видимо, зря набросились на певицу с обвинениями.

Между тем возможный роман Гаги уже «прокомментировала» бывшая пассия Хортона — актриса Отем Гуззарди. Она выложила в Instagram фотографию с многозначительной подписью «Poker Face» (название одной из песен Леди Гаги — Прим.ред.).

Instagram @autumnguzzardi