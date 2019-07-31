И даже не Брэдли Купер. С кем теперь встречается Леди Гага?

, 14:41 Фото 1 684

Кажется, травля русскоязычных пользователей в отношении американской певицы нисколько себя не оправдала. По всей видимости, она не уводила актера из семьи Ирины Шейк.

Фото : globallookpress.com / Wiese/face to face, twitter.com/GagaMediaBackUp, instagram @autumnguzzardi

Новым избранником певицы Леди Гаги является вовсе не актер Брэдли Купер, а звукорежиссер Дэн Хортон. Об этом пишут сразу несколько американских таблоидов.

Малахов или Ревва? Максим Виторган замаскировался в честь отпуска — фото

По некоторым данным, Хортон работает с Гагой с ноября 2018 года. Помимо прочего, в его собственности находится компания Audio Engineering Consulting Group, которая известна сотрудничеством с Джастином Тимберлейком.

Больше на данный момент поведать журналистам о звукорежиссере нечего. Разве что посмеяться над русскоязычными пользователями, которые было всерьез затравили певицу за то, что она якобы увела Купера у Ирины Шейк.

twitter.com/GagaMediaBackUp
 
Слухи о романе между Леди Гагой и Дэном Хортоном появились буквально накануне — после публикации в СМИ снимка целующейся пары. Тогда-то россияне и поняли, что, видимо, зря набросились на певицу с обвинениями.
 
Между тем возможный роман Гаги уже «прокомментировала» бывшая пассия Хортона — актриса Отем Гуззарди. Она выложила в Instagram фотографию с многозначительной подписью «Poker Face» (название одной из песен Леди Гаги — Прим.ред.).
Instagram @autumnguzzardi
 
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Водонаева раскритиковала россиян за бесцеремонность в отношении ситуации с певицей.

Читайте также

+11° Днём +16°
Ночью +9°
63.42
0.04 70.74
0.14
Гороскоп на 31 июля: Скорпион, ваши желания исполняются!

Последние новости

15:13
«Это ужас!» Владимир Зеленский раскритиковал свой гипсовый бюст
15:04
Россия заняла первое место в мире по выгодности такси
14:49
«Говорила, что никакой»: Подозреваемый в убийстве студентки-блогера рассказал о мотивах (18+)
14:41
И даже не Брэдли Купер. С кем теперь встречается Леди Гага?
14:29
Видео: Баллистические ракеты КНДР не долетели до Японии
14:23
Россиянки считают себя умными, а не красивыми — исследование

Сейчас читают

Фотографии Пугачевой «без фотошопа» смутили поклонников
Астрологи рассказали, женщины какого знака зодиака считаются идеальными
«Недоростки!»: Краско высказался о «немощных» в постели мужчинах

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги