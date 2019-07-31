Игорь Ливанов рассказал о трагедии, в которой погибли его жена и дочь

, 18:16 21

Актер потерял семью в железнодорожной катастрофе и утверждает, что пустоту от такой утраты заполнить невозможно.

Фото : globallookpress.com / Gennadii Sergeev

Игорь Ливанов поделился со зрителями историей о самом тяжелом испытании в жизни, став гостем передачи Бориса Корчевникова, пишет сайт Teleprogramma.pro.

В 1987 году актер потерял первую супругу, актрису Татьяну Пискунову, и восьмилетнюю дочь Ольгу; они погибли в железнодорожной катастрофе. К тому моменту Игорь и Татьяна прожили вместе уже 12 лет. Годы, отделяющие актера от этого события, не смогли полностью унять боль. Воспоминание о том дне до сих пор у Ливанова вызывает слезы.

Эта давняя трагедия случилась в Ростовской области на станции Каменская. У грузового состава отказали тормоза, и он врезался в хвост пассажирского поезда со спящими людьми. Актер помнит, как провожал жену и дочь на вокзал, а в день, когда нужно было их встречать, дома раздался звонок. Милиционер и медик сообщили о катастрофе.

Ливанов помнит крик матери о том, что их больше нет и долгую дорогу на опознание. Последнее было страшнее всего, и понять потерю родных людей, считает артист, может только прошедший такое же испытание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи пока не готовы выписать Инну Чурикову из больницы.

Читайте также

+12° Днём +16°
Ночью +9°
63.42
0.04 70.74
0.14
Гороскоп на 31 июля: Скорпион, ваши желания исполняются!

Последние новости

18:24
«Я вынуждена!»: Анита Цой отменила гастроли из-за травмы пальца на ноге
18:20
Детям-инвалидам в Челябинске приходится через окно забираться в реабилитационный центр
18:16
Игорь Ливанов рассказал о трагедии, в которой погибли его жена и дочь
18:11
Видео: Омские пенсионерки «сорвали» чемпионат по дворовому футболу
18:06
Названы сроки подачи первого газа по «Северному потоку — 2»
18:05
Директор Началовой выложила в сеть старое фото со свадьбы Бузовой и Тарасова

Сейчас читают

Директор Началовой выложила в сеть старое фото со свадьбы Бузовой и Тарасова
Астрологи рассказали, женщины какого знака зодиака считаются идеальными
И даже не Брэдли Купер. С кем теперь встречается Леди Гага?

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги