Игорь Ливанов рассказал о трагедии, в которой погибли его жена и дочь

Игорь Ливанов поделился со зрителями историей о самом тяжелом испытании в жизни, став гостем передачи Бориса Корчевникова, пишет сайт Teleprogramma.pro.

В 1987 году актер потерял первую супругу, актрису Татьяну Пискунову, и восьмилетнюю дочь Ольгу; они погибли в железнодорожной катастрофе. К тому моменту Игорь и Татьяна прожили вместе уже 12 лет. Годы, отделяющие актера от этого события, не смогли полностью унять боль. Воспоминание о том дне до сих пор у Ливанова вызывает слезы.

Эта давняя трагедия случилась в Ростовской области на станции Каменская. У грузового состава отказали тормоза, и он врезался в хвост пассажирского поезда со спящими людьми. Актер помнит, как провожал жену и дочь на вокзал, а в день, когда нужно было их встречать, дома раздался звонок. Милиционер и медик сообщили о катастрофе.

Ливанов помнит крик матери о том, что их больше нет и долгую дорогу на опознание. Последнее было страшнее всего, и понять потерю родных людей, считает артист, может только прошедший такое же испытание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи пока не готовы выписать Инну Чурикову из больницы.