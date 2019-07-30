«Состояние тяжелое»: Врачи пока не готовы выписать Инну Чурикову

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Артистка находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после падения со сцены во время спектакля 18 июля.

Фото : Global Look Press/Natalia Shakhanova

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая с 18 июля проходит лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после падения со сцены во время спектакля, пока не готова к выписке, поскольку медики оценивают ее состояние как тяжелое, передает ТАСС со ссылкой на справочную службу больницы.

При этом сама Чурикова, общаясь некоторое время назад с журналистами, заявляла, что ее самочувствие с каждым днем только улучшается, и она собирается домой.

«Пока не выписана, находится в отделении острых эндотоксикозов. Состояние у нее тяжелое», цитирует агентство собеседника.

Насколько известно, во время падения 75-летняя актриса отделалась ушибами, переломов и трещин костей у нее нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Инна Чурикова могла упасть со сцены из-за проблем со зрением, а не потому что почувствовала себя плохо.

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