На Украине сообщили об угрозах в адрес Владимира Зеленского

, 17:24 45

Сообщается, что новому главе Украины угрожают расправой из-за изменения привычных праздничных мероприятий на День независимости страны.

Фото : Instagram @zelenskiy_official

Новому украинскому президенту Владимиру Зеленскому может грозить опасность. Такое заявление сделал телеведущий и композитор из Украины Владимир Быстряков.

По его словам, в стране появились люди, недовольные желанием Зеленского отменить парад в честь Дня независимости страны — праздник будет отмечаться 24 августа. Ведущий отметил, что в адрес главы Незалежной уже поступают «угрозы расправы».

По мнению мужчины, за этими угрозами стоят представители бывшей власти. Быстряков даже предполагает, что складывающаяся ситуация может привести к военному перевороту и свержению действующей власти на Украине.

«Опасаюсь, что за празднованием 24 августа начнется новая волна насилия. Прежние власти были вышиблены из политики и они так просто не будут отдавать свои места», — приводит слова Быстрякова сайт KP.RU.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что жители Украины не оценили фотографии президента Зеленского, сделанной на пляже.

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