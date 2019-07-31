На Украине сообщили об угрозах в адрес Владимира Зеленского

Новому украинскому президенту Владимиру Зеленскому может грозить опасность. Такое заявление сделал телеведущий и композитор из Украины Владимир Быстряков.

По его словам, в стране появились люди, недовольные желанием Зеленского отменить парад в честь Дня независимости страны — праздник будет отмечаться 24 августа. Ведущий отметил, что в адрес главы Незалежной уже поступают «угрозы расправы».

По мнению мужчины, за этими угрозами стоят представители бывшей власти. Быстряков даже предполагает, что складывающаяся ситуация может привести к военному перевороту и свержению действующей власти на Украине.

«Опасаюсь, что за празднованием 24 августа начнется новая волна насилия. Прежние власти были вышиблены из политики и они так просто не будут отдавать свои места», — приводит слова Быстрякова сайт KP.RU.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что жители Украины не оценили фотографии президента Зеленского, сделанной на пляже.