Большинство петербуржцев готовы сменить работу

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Специалисты сервиса HeadHunter провели опрос среди трудоустроенных жителей Северной столицы.

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Фото, видео : globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, Pravda Komsomolskaya

Больше половины жителей Петербурга планируют сменить место работы. Такие результаты показал опрос, проведенный среди жителей города специалистами сервиса HeadHunter.

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Участие в опросе приняли без малого восемь тысяч петербуржцев. Вопросы, на которые им пришлось отвечать, были связаны с удовлетворенностью текущим местом работы и сферой деятельности, а также планами на переход к другому работодателю.

Результаты опроса показали, что 63% респондентов в целом довольны условиями труда, однако 66% опрошенных все же планируют сменить работу. Еще 29% участников опроса в данный момент об увольнении не думают, но в целом не против перейти к другому работодателю.

При этом порядка 70% опрошенных петербуржцев признали, что на текущем рабочем месте им не нравится слишком низкая зарплата. 46% также отметили, что нуждаются в возможности карьерного роста и перспективах.

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