«Положение сложное»: Глава правительства провел совещание по ситуации с лесными пожарами

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Премьер-министр призывает усилить меры по тушению огня на всех территориях.

Фото : globallookpress.com / Danita Delimont

Глава российского правительства провел срочное совещание по ситуации с лесными пожарами 31 июля в Красноярске. Политик отметил, что положение сложное, ведь над многими населенными пунктами наблюдается смог.

«Ситуация такая — положение сложное: горит много лесов, над рядом населенных пунктов наблюдается смог, задымление. Что касается правового состояние — режим ЧС действует на территории Красноярского края почти месяц. Сам по себе режим никаких задач не решает. Есть объективные сложности: расстояние, труднодоступность мест, прогноз неблагоприятный погоды», — утверждает премьер-министр.

По его словам, то, что лесные пожары не несут непосредственной угрозы человеческим жизням, абсолютно не означает, что их можно не тушить.

«Вывод — непосредственной опасности для людей нет, но это не повод считать, что все пройдет само собой. Работу по тушению пожаров нужно усилить везде», — заявил премьер-министр.

В Красноярский край под руководством Дмитрия Булгакова вылетает оперативный штаб, призванный обеспечить помощь при тушении лесных пожаров. По последним данным на территории региона горит территория, площадью более одного миллиона гектаров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Минобороны создан оперативный штаб по тушению пожаров в Красноярском крае.

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