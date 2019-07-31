Минобороны: Создан оперативный штаб по тушению пожаров в Красноярском крае

, 18:58 Эфирная новость 77

На место вылетает группа под руководством генерала Дмитрия Булгакова.

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Фото, видео : REUTERS / FW1F/Toby Chopra

В Национальном центре управления обороной РФ по приказу главы Минобороны Сергея Шойгу создан оперативный штаб, призванный обеспечить тушение лесных пожаров на территории Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС.

«Создан оперативный штаб для координации деятельности сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае», — утверждает Минобороны.

В Красноярский край выдвигается группа под руководством замминистра обороны — генерала армии Дмитрия Булгакова. Также Минобороны отправит для тушения пожаров десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов, оснащенных специальными устройствами для сброса воды с воздуха.

Также сообщается, что три самолета Бе-200 уже совершили несколько сбросов воды в районе села Богучаны, где наиболее сложная обстановка. Туда же направились и пожарные-десантники. Они локализуют мелкие очаги возгорания. Тушение тайги взял на личный контроль глава Минприроды Дмитрий Кобылкин он уже вылетел в Красноярск. В город также прибыла и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сейчас в регионе полыхает больше миллиона гектаров леса. Подобная ситуация сложилась также в Якутии и Бурятии. В Улан-Удэ уровень вредных веществ в атмосфере превышен в несколько раз. Смог от пожаров уже дошел до Казахстана и Монголии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Путин распорядился подключить Минобороны к тушению пожаров в Сибири.

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