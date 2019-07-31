Минобороны: Создан оперативный штаб по тушению пожаров в Красноярском крае

В Национальном центре управления обороной РФ по приказу главы Минобороны Сергея Шойгу создан оперативный штаб, призванный обеспечить тушение лесных пожаров на территории Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС.
В Красноярский край выдвигается группа под руководством замминистра обороны — генерала армии Дмитрия Булгакова. Также Минобороны отправит для тушения пожаров десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов, оснащенных специальными устройствами для сброса воды с воздуха.
Также сообщается, что три самолета Бе-200 уже совершили несколько сбросов воды в районе села Богучаны, где наиболее сложная обстановка. Туда же направились и пожарные-десантники. Они локализуют мелкие очаги возгорания. Тушение тайги взял на личный контроль глава Минприроды Дмитрий Кобылкин он уже вылетел в Красноярск. В город также прибыла и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Сейчас в регионе полыхает больше миллиона гектаров леса. Подобная ситуация сложилась также в Якутии и Бурятии. В Улан-Удэ уровень вредных веществ в атмосфере превышен в несколько раз. Смог от пожаров уже дошел до Казахстана и Монголии.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Путин распорядился подключить Минобороны к тушению пожаров в Сибири.