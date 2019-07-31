Самая обаятельная и привлекательная: 70-летняя Ирина Муравьева сразила фанатов красотой

Юлия Такшина сделала поклонникам Ирины Муравьевой настоящий подарок. Она опубликовала фото с известной актрисой в своем Instagram-аккаунте. Встреча двух артисток, снимавшихся вместе в сериале «Не родись красивой» 15 лет назад, состоялась на праздновании юбилея Сергея Новожилова.
Ирина Муравьева редко выходит в свет, но публика всегда бурно реагирует на ее появление. Актриса, отметившая в этом году 70-летний юбилей, выглядит прекрасно. Поклонники рады, что Муравьева, в отличие от многих звезд шоу-бизнеса, не уродует себя пластическими операциями.
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В комментариях фанаты в очередной раз признались в любви Ирине Вадимовне:
«Обожаю Ирину Муравьеву😍»;
«Обожаю Ирину Муравьеву! Энергия, шарм, харизма, талант!»
«Муравьеву обожаю! Не изменилась вообще, прекрасно выглядит!» — написали пользователи.
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