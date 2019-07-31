Самая обаятельная и привлекательная: 70-летняя Ирина Муравьева сразила фанатов красотой

Юлия Такшина сделала поклонникам Ирины Муравьевой настоящий подарок. Она опубликовала фото с известной актрисой в своем Instagram-аккаунте. Встреча двух артисток, снимавшихся вместе в сериале «Не родись красивой» 15 лет назад, состоялась на праздновании юбилея Сергея Новожилова.

«Какое же это счастье просто находится рядом. Наблюдать, смотреть, впитывать. Ловить каждый взгляд, поворот, жест… спасибо, спасибо, спасибо», — написала Такшина.

instagram @uliatakshina