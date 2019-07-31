Самая обаятельная и привлекательная: 70-летняя Ирина Муравьева сразила фанатов красотой

, 19:41 Фото 36

Фотографией народной артистки России поделилась в соцсети актриса Юлия Такшина.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, instagram @uliatakshina

Юлия Такшина сделала поклонникам Ирины Муравьевой настоящий подарок. Она опубликовала фото с известной актрисой в своем Instagram-аккаунте. Встреча двух артисток, снимавшихся вместе в сериале «Не родись красивой» 15 лет назад, состоялась на праздновании юбилея Сергея Новожилова.

«Какое же это счастье просто находится рядом. Наблюдать, смотреть, впитывать. Ловить каждый взгляд, поворот, жест… спасибо, спасибо, спасибо», — написала Такшина.

instagram @uliatakshina

Ирина Муравьева редко выходит в свет, но публика всегда бурно реагирует на ее появление. Актриса, отметившая в этом году 70-летний юбилей, выглядит прекрасно. Поклонники рады, что Муравьева, в отличие от многих звезд шоу-бизнеса, не уродует себя пластическими операциями.

«Не ведитесь!»: Михаил Галустян резко отреагировал на слухи о разводе — видео

В комментариях фанаты в очередной раз признались в любви Ирине Вадимовне:

«Обожаю Ирину Муравьеву😍»;

«Обожаю Ирину Муравьеву! Энергия, шарм, харизма, талант!»

«Муравьеву обожаю! Не изменилась вообще, прекрасно выглядит!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru назвал пять интересных фактов о фильме «Москва слезам не верит».

Читайте также

+12° Днём +14°
Ночью +9°
63.42
0.04 70.74
0.14
Гороскоп на 31 июля: Скорпион, ваши желания исполняются!

Последние новости

19:56
Эвелина Бледанс покорила поклонников своими стройными ногами — фото
19:48
«Положение сложное»: Глава правительства провел совещание по ситуации с лесными пожарами
19:41
Самая обаятельная и привлекательная: 70-летняя Ирина Муравьева сразила фанатов красотой
19:21
«Родовое проклятие на нас»: Отец подозреваемого в убийстве студентки-блогера
19:06
Соблазнительная Нино Нинидзе решила «согреть» фанатов обнаженным фото
18:58
Минобороны: Создан оперативный штаб по тушению пожаров в Красноярском крае

Сейчас читают

Директор Началовой выложила в сеть старое фото со свадьбы Бузовой и Тарасова
Фото: Абсолютно голая Кортни Кардашьян попыталась привлечь внимание к своему бренду
И даже не Брэдли Купер. С кем теперь встречается Леди Гага?

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги