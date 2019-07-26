Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту Земли корабль Cargo Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту Земли космический корабль Cargo Dragon, принадлежащий SpaceX.

27 июля намечена его стыковка с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в Национальном управлении США.

В час ночи по Москве Cargo Dragon отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, после чего продолжил уже самостоятельный полет.

Это 18-й по счету запуск корабля с МКС в рамках сотрудничества NASA и компании SpaceX. Он был осуществлен с 40-го пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.

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