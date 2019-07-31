Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17

Малайзия призвала мировое сообщество отказаться от голословных обвинений в адрес России и начать открытое расследование крушения Boeing MH17 в Донбассе. Об этом на «Известиям» заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла.

Он подчеркнул, что западные партнеры, не смотря на то, что расследование, в котором они отказывают властям Малайзии в полном доступе, еще не завершено, но они уже «спешат выступить с обвинениями в адрес целых стран и даже называют фамилии причастных». В королевстве полагают, что таким образом Запад скрывает некоторые детали произошедшего.

Абдулла подчеркнул, что в королевстве серьезно обеспокоены этим и призывают быть беспристрастными и допустить страну, жители которой погибли в этой страшной трагедии, «изучить все материалы дела».

«Сегодня у Малайзии и России сходные точки зрения по делу сбитого самолета. У нас могут быть разные причины, по которым мы оказались на этом пути, но важнее, что в итоге мы движемся в одном направлении», — заявил министр, добавив, что отношения двух стран из-за этого инцидента не пострадали.

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing MH17 потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли все 298 пассажиров и членов экипажа, находившиеся на борту.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, президент России Владимир Путин в ответ на вопрос журналистов о предварительных итогах расследование международной группы подчеркнул, что реальных доказательств на данный момент так и не было представлено.

«У нас есть своя версия, мы ее представили, но, к сожалению, на никто слушать не хочет. И пока не будет реального диалога, то мы не найдем ответы на те вопросы, которые до сих пор остаются открытыми», — подчеркнул Путин.

К слову, российскую сторону к расследованию трагедии в Донбассе не допустили.