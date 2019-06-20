Свои вопросы Владимиру Путину успели задать и журналисты. Президент вышел к ним после «Прямой линии». Начали с глобальной темы: Спустя 30 лет Россия вновь сверх держава?

«Нельзя заставить другие народы жить по своим собственным лекалам. Судя по всему этот печальный опыт Советского Союза не учитывается некоторыми нашими партнерами на Западе. Они повторяют те же самые ошибки, наступают на собственные грабли. Исходя из того, что они сами являются империями, и строят свою политику в имперском ключе», — заявил президент.

Еще один вопрос касался крушения малазийского Боинга по Донецком. Представители следственной группы в среду вновь бездоказательно обвинили в произошедшем нашу страну. И вот, реакция президента.

«То, что мы видели, и представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств, и все, что было представлено, ни о чем не говорит. У нас есть своя версия, мы ее представили, но, к сожалению, на никто слушать не хочет. И пока не будет реального диалога, то мы не найдем ответы на те вопросы, которые до сих пор остаются открытыми», — подчеркнул Путин.

Здесь стоит заметить, что самая заинтересованная в справедливом расследовании сторона — Малайзия — тоже разделяет эту точку зрения.

«Мы очень недовольны. С самого начала это расследование было политизированным и проводилось с целью найти способы обвинить Россию в этой трагедии», — заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

К слову, российскую сторону к расследованию трагедии в Донбассе, когда погибли 298 человек, не допустили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как на местах отреагировали на вопросы россиян в ходе «Прямой линии».