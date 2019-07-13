Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса в 1944 году

Министерство обороны РФ к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков обнародовало рассекреченные исторические документы об эпизодах той операции.
Исторические материалы представляют собой «
Из рассекреченных документов следует, что
С этого дня по приказу верховного главнокомандующего Иосифа Сталина соединения и части-освободители стали называться Виленскими.
Несмотря на освобождение от фашистских захватчиков, в Литве полномасштабно «демонизируют» Россию и советскую историю. Помимо сносов памятников воинам Красной Армии, проведения шествий националистов, теперь в этой прибалтийской республике намерены запретить публично носить советскую военную форму.