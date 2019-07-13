Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса в 1944 году

Министерство обороны РФ к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков обнародовало рассекреченные исторические документы об эпизодах той операции.

vilnius75.mil.ru/

Исторические материалы представляют собой « журнал боевых действий, приказ верховного главнокомандующего № 111 от 13 июля 1944 года, акты, наградные листы на героев-освободителей и статьи из периодических изданий об ужасах „нового порядка“, установленного фашистами в оккупированном городе, а также фотоматериалы о паническом отступлении гитлеровцев », отмечается на сайте российского оборонного ведомства.

vilnius75.mil.ru/

Из рассекреченных документов следует, что 9 июля 1944 года гитлеровские войска пытались сбросить в Вильнюсе парашютный десант с трех десятков скоростных бомбардировщиков «Юнкерс-88». Однако в результате упорных боев войска Третьего Белорусского фронта 13 июля 1944 года полностью освободили Вильнюс .

С этого дня по приказу верховного главнокомандующего Иосифа Сталина соединения и части-освободители стали называться Виленскими.

Несмотря на освобождение от фашистских захватчиков, в Литве полномасштабно «демонизируют» Россию и советскую историю. Помимо сносов памятников воинам Красной Армии, проведения шествий националистов, теперь в этой прибалтийской республике намерены запретить публично носить советскую военную форму.