Что ни в коем случае нельзя делать 1 августа: главные приметы

Ежегодно 1 августа православная церковь почитает память преподобной Макрины — сестры святителей Григория Нисского и Василия Великого. Она родилась в Каппадокии в 324 году. Воспитанием и образованием девочки занималась мать. Ангел, явившийся во сне к женщине, просил назвать ребенка Феклой, однако родственники через какое-то время начали называть девочку Макриной.

В связи с этой датой с годами сформировалось множество примет. Так, например, считается, что 1 августа лучше не есть яблок, иначе может начаться череда мелких неприятностей. Также люди старались не запускать в дом оводов, поскольку считалось, что это к покойнику.

Кроме того, по погоде первого августовского дня определяли, каким будет урожай. Если тепло и сухо, то и урожай будет отменный; дождь, сильный ветер, похолодание — к неурожаю, голоду, болезням.

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