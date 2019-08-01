Почему телеведущая Валентина Леонтьева провела последние дни вдали от сына?

, 10:19 96

Известная телеведущая была похоронена в Ульяновской области.

Фото : ТАСС / Кузьмина Татьяна

1 августа известной телеведущей Валентине Леонтьевой исполнилось бы 96 лет. Звезда экранов умерла в 2007 году. Ей было 83 года. Последние дни артистка провела вдали от единственного сына Дмитрия.

Всю свою жизнь Валентина Леонтьева посвятила работе на телевидении. Каждый вечер она желала спокойной ночи миллионам советских ребятишек. Дети обожали «тетю Валю» и заваливали ее письмами. Однако создать собственную крепкую семью у ведущей не получилось.

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Она пережила два развода и в обоих случаях ее мужья выбрали женщин, которые были готовы заниматься домом, а не карьерой. Не получалось уделять должного внимания из-за работы и сыну Дмитрию, он рос с бабушкой, сообщает Starhit.

Последние годы стали для диктора тяжелым испытанием. В 2004 году Валентина Леонтьева оказалась в больнице с переломом шейки бедра и сотрясением мозга. Вскоре после травмы артистку перевезли в деревню Ульяновской области. Как впоследствии рассказал сын Леонтьевой в программе федерального канала, он посчитал, что лучше матери ехать к родной сестре, чем оставаться с сиделкой.

20 мая 2007 года Валентина Леонтьева скончалась, ее похоронили в Ульяновской области, хотя она хотела, чтобы ее кремировали в Москве. Сын на похороны матери в деревню не приехал. По его словам, у него не получилось это сделать из-за сложных отношений с родственниками.

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