«Бабуля с палочкой стоит»: Фанаты обсуждают новый образ Полины Гагариной

Фолловеры Полины Гагариной в Instagram не оценили осенний лук певицы. Об этом сообщают Дни.ру.

На фото с подписью «К внезапному осеннему июлю готова!» Гагарина снята в мешковатом бежевом свитере и юбке до пят. Подписчики остались недовольны, назвав юбку «пледом» и сравнив образ певицы с нарядом городской сумасшедшей.

Полина Гагарина. Instagram @gagara1987

«Если бы я в таком наряде вышла у себя в городе, я бы прославилась новой городской сумасшедшей»;

«Слишком уж по зимнему и явно для женщины в годах…»

«Образ ни о чем, что за стилисты у вас и у Темниковой?» — пишут подписчики.

Ранее Гагарина ездила во Францию по важному заданию — представлять в Париже один из парфюмерных брендов. На своей странице в соцсети она раскритиковала отношение к женской красоте в России. Эмоциональный пост о том, что мужчины, а следом за ними и женщины, зациклены на молодости, не замечая привлекательность других возрастов, вызвали резкие нападки одной части аудитории и активную поддержку другой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Полина Гагарина обожает джинсы с высокой посадкой.