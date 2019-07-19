Фото: Полина Гагарина призналась в любви к джинсам с высокой посадкой

Полина Гагарина рассказал об одном из любимых элементов своего гардероба. Как оказалась, певица просто без ума от джинсов с высокой посадкой.

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О своих пристрастиях Гагарина рассказала в Instagram. Артистка опубликовала два снимка, на которых она позирует в черном топе с длинными рукавами и светлых джинсах с завышенной талией.

Instagram @gagara1987

«Зато в прохладное лето можно так одеваться. Обожаю джинсы с высокой талией», — сообщила звезда и предложила подписчикам выбрать лучшее из двух фото.

«Я тоже люблю такие джинсы. Но мне 52 и есть что скрывать. А вам?»

«Полина, ты шикарная!»

«Америка отдыхает — у нас есть Поля!» — восторгаются фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники предположили третью беременность у Полины Гагариной.