Фото: Полина Гагарина призналась в любви к джинсам с высокой посадкой

Полина Гагарина рассказал об одном из любимых элементов своего гардероба. Как оказалась, певица просто без ума от джинсов с высокой посадкой.
Гороскоп на 19 июля: Откройтесь богатству, Львы!
О своих пристрастиях Гагарина рассказала в Instagram. Артистка опубликовала два снимка, на которых она позирует в черном топе с длинными рукавами и светлых джинсах с завышенной талией.
«Зато в прохладное лето можно так одеваться. Обожаю джинсы с высокой талией», — сообщила звезда и предложила подписчикам выбрать лучшее из двух фото.
«Я тоже люблю такие джинсы. Но мне 52 и есть что скрывать. А вам?»
«Полина, ты шикарная!»
«Америка отдыхает — у нас есть Поля!» — восторгаются фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники предположили третью беременность у Полины Гагариной.