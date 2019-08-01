Подписчики пожалели сына Евгения Плющенко — отец тренирует сына даже в отпуске

, 16:05 Видео 154

На страничке Плющенко-младшего в Instagram появилось видео, где мальчик демонстрирует балетную растяжку.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @gnomgnomych

Евгений Плющенко и Яна Рудковская отдыхают в Сардинии. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro. Но даже отпуск не является для звездного отца препятствием для тренировок сына.

Успехи в фигурном катании даются мальчику нелегко. На видео в Instagram отец помогает Гном Гномычу растягиваться на вертикальный шпагат.

«Отдых отдыхом, а утреннее ОФП и растяжка по расписанию», — гласит подпись.

Евгений Плющенко и его сын Гном ГномычЕвгений Плющенко и его сын Гном Гномыч. Instagram @gnomgnomych

«Бедный ребенок!»

«Что-то жалко пацана стало. Прекращайте хоть на камеру фиксировать. Дайте отдохнуть! Заслужил, наверное…» — сетуют подписчики.

Евгений Плющенко в интервью неоднократно рассказывал, что в свое время с ним так же занималась его мама. С возрастом он продолжил тренировки самостоятельно.

Однако фигурист не только тренирует сына, но и проводит с ним много времени вне спортивного расписания. Ранее в блоге Саши появлялось видео, где отец шутливо укачивает сыночка в магазине игрушек. Несмотря на то, что парень уже велик для таких развлечений, Плющенко-младшему это занятие очень понравилось.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 

Публикация от Alex Plushenko (@gnomgnomych)

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Плющенко-младший получил травму во время тренировки.

Читайте также

+15° Днём +16°
Ночью +11°
63.83
0.41 70.47
-0.27
Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака не умеют любить

Последние новости

17:13
Вера Брежнева показала, как выглядела ее бабушка в молодости — фото
16:44
Клавишник Rammstein восхищается Горбачевым и слушает Нетребко
16:40
«Ничего страшного»: эксперт об ужесточении условий получения финской визы
16:30
Видео: Ани Лорак случайно показала, как отдыхает с молодым любовником
16:14
Видео: В ЕАО ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнения
16:05
Подписчики пожалели сына Евгения Плющенко — отец тренирует сына даже в отпуске

Сейчас читают

«Мне 27, а выгляжу хуже, чем она!» Фанаты телеведущей «Дом-2» Ольги Орловой обсуждают ее фигуру после серии сочных фотографий
Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака не умеют любить
«Меняете быстрее, чем трусы!»: Ирина Шейк возмутила фанатов новым кавалером

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги