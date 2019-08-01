Евгений Плющенко и Яна Рудковская отдыхают в Сардинии. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro. Но даже отпуск не является для звездного отца препятствием для тренировок сына.

Успехи в фигурном катании даются мальчику нелегко. На видео в Instagram отец помогает Гном Гномычу растягиваться на вертикальный шпагат.

«Отдых отдыхом, а утреннее ОФП и растяжка по расписанию» , — гласит подпись.

Евгений Плющенко и его сын Гном Гномыч. Instagram @gnomgnomych

«Бедный ребенок!»

«Что-то жалко пацана стало. Прекращайте хоть на камеру фиксировать. Дайте отдохнуть! Заслужил, наверное…» — сетуют подписчики.

Евгений Плющенко в интервью неоднократно рассказывал, что в свое время с ним так же занималась его мама. С возрастом он продолжил тренировки самостоятельно.

Однако фигурист не только тренирует сына, но и проводит с ним много времени вне спортивного расписания. Ранее в блоге Саши появлялось видео, где отец шутливо укачивает сыночка в магазине игрушек. Несмотря на то, что парень уже велик для таких развлечений, Плющенко-младшему это занятие очень понравилось.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Plushenko (@gnomgnomych) 30 Июл 2019 в 9:56 PDT

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Плющенко-младший получил травму во время тренировки.