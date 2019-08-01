«Меняете быстрее, чем трусы!»: Ирина Шейк возмутила фанатов новым кавалером

В сети продолжают бурно обсуждать личную жизнь Ирины Шейк. Вместо того, чтобы умерить пыл фанатов, модель в очередной раз подогрела их интерес к своей персоне. Знаменитость разместила в Instagram трогательную фотографию с итальянцем, имеющим необычное имя — Риккардо. На снимке звезда влюбленными глазами смотрит на мужчину и широко ему улыбается. Более того, манекенщица призналась спутнику в чувствах, чем окончательно «добила» подписчиков.

Стас Михайлов прокомментировал слухи о пластических операциях

«Сквозь слезы и смех. Люблю тебя, amore! С днем рождения!» — подписала пост звезда.

Instagram @irinashayk