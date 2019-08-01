«Меняете быстрее, чем трусы!»: Ирина Шейк возмутила фанатов новым кавалером

В сети продолжают бурно обсуждать личную жизнь Ирины Шейк. Вместо того, чтобы умерить пыл фанатов, модель в очередной раз подогрела их интерес к своей персоне. Знаменитость разместила в Instagram трогательную фотографию с итальянцем, имеющим необычное имя — Риккардо. На снимке звезда влюбленными глазами смотрит на мужчину и широко ему улыбается. Более того, манекенщица призналась спутнику в чувствах, чем окончательно «добила» подписчиков.
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Милый снимок парочки в похожих бомберах одного бренда не вызвал у поклонников Ирины Шейк особой радости. Фанатов поразило, с какой скоростью модель меняет возлюбленных. Не успели подписчики отойти от скандала с Брэдли Купером, как появился новый ухажер.
«Ирина, кто это?!»
«Не делай этого! Это не любовь!»
«Вы меняете их быстрее, чем трусы!» — возмутились фолловеры.
Долго гадать о новой «пассии» Ирины Шейк не пришлось. Оказалось, звезда просто решила поздравить с праздником любимого дизайнера одежды. Именинником, вызвавшим бурную реакцию в комментариях оказался — главный креативный директор Burberry и итальянский модельер — 45-летний Риккардо Тиши.
Истинные поклонники Ирины Шейк не стали разбираться, кто ее новый суженый, и просто завалили милую парочку комплиментами.
«Слишком мило!»
«Горячо!»
«С днем рождения, король Риккардо. Спасибо за то, что ты хороший друг нашей королевы!» — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в сети обсуждают встречи Ирины Шейк с бывшим мужем Дженнифер Энистон.