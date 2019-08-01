«Меняете быстрее, чем трусы!»: Ирина Шейк возмутила фанатов новым кавалером

, 15:43 Фото 2 872

Модель призналась в любви горячему итальянцу, чем не на шутку взбесила поклонников.

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Фото, видео : Instagram @irinashayk

В сети продолжают бурно обсуждать личную жизнь Ирины Шейк. Вместо того, чтобы умерить пыл фанатов, модель в очередной раз подогрела их интерес к своей персоне. Знаменитость разместила в Instagram трогательную фотографию с итальянцем, имеющим необычное имя — Риккардо. На снимке звезда влюбленными глазами смотрит на мужчину и широко ему улыбается. Более того, манекенщица призналась спутнику в чувствах, чем окончательно «добила» подписчиков.

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«Сквозь слезы и смех. Люблю тебя, amore! С днем рождения!» — подписала пост звезда.

Instagram @irinashayk

Милый снимок парочки в похожих бомберах одного бренда не вызвал у поклонников Ирины Шейк особой радости. Фанатов поразило, с какой скоростью модель меняет возлюбленных. Не успели подписчики отойти от скандала с Брэдли Купером, как появился новый ухажер.

«Ирина, кто это?!»

«Не делай этого! Это не любовь!»

«Вы меняете их быстрее, чем трусы!» — возмутились фолловеры.

Долго гадать о новой «пассии» Ирины Шейк не пришлось. Оказалось, звезда просто решила поздравить с праздником любимого дизайнера одежды. Именинником, вызвавшим бурную реакцию в комментариях оказался — главный креативный директор Burberry и итальянский модельер — 45-летний Риккардо Тиши.

Истинные поклонники Ирины Шейк не стали разбираться, кто ее новый суженый, и просто завалили милую парочку комплиментами.

«Слишком мило!»

«Горячо!»

«С днем ​​рождения, король Риккардо. Спасибо за то, что ты хороший друг нашей королевы!» — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в сети обсуждают встречи Ирины Шейк с бывшим мужем Дженнифер Энистон.

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«Меняете быстрее, чем трусы!»: Ирина Шейк возмутила фанатов новым кавалером

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