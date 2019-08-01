Баллоны с фосгеном обнаружены на химфаке СПбГУ в Петергофе

Два баллона с отравляющим веществом фосген обнаружены в здании химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета в Петергофе.

Из пятиэтажного здания были эвакуированы порядка 200 человек. Как отмечается на сайте вуза, опасная находка была обнаружена в ходе ежедневного обхода территории.

По данным 5-tv.ru, баллоны были спрятаны в технической нише вентиляционной камеры. Вес одного из них — около семи килограмм, второго — 12. На обоих надпись — «Фосген».

На место ЧП прибыли сотрудники ОМОН, МВД, МЧС. Проводятся замеры концентрации вещества в воздухе.

vk.com/spb_today

Фосген — бесцветный ядовитый газ, чрезвычайно токсичный для человека. Применялся во время Первой Мировой войны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в подвале храма под Петербургом из стен начала выделяться ртуть.