День Черной Луны: 1 августа 2019 года способно изменять судьбы

, 21:21 56

Астрологи рассказали, что можно и что нельзя делать в новолуние.

Фото : .globallookpress.com / Dmitriy Puzyrev

В ночь на 1 августа 2019 года произошло первое в месяце новолуние. Древние люди пугались исчезновения с неба светила и называли страшное знамение — Черной Луной. На самом деле, Луна просто находится в эту ночь в таком положении, при котором с Земли ее практически не видно. Астрологи рассказали, что можно и что нельзя делать в новолуние.

В былые времена люди полагали — раз на небе происходит нечто необычное — значит, и в их жизнях произойдут важные события. Новолуние ассоциировалось с перерождением, ведь после исчезновения Луна начинала набирать силу и прибывала.

Астрологи советуют в новолуние думать о будущем. Смело мечтать о великих свершениях и даже просто планировать бюджет на месяц. Поразмыслите над тем, что приобрести, куда отправиться на выходные, какие заведения посетить и с кем встретиться.

Также эксперты рекомендуют попытаться визуализировать свои мечты и желания ночью и днем 1 августа 2019 года. Повесьте на стену коллаж с вырезками из журналов и газет, где будет все, чего вы желаете. Достаточно даже просто записать свои мысли в блокнот, то есть, озвучить их для Вселенной.

В этот день ни в коем случае нельзя расслабляться и валяться на диване перед телевизором. Не стоит злиться и проявлять агрессию, такое настроение может остаться с вами на протяжении всей фазы роста Луны. Не советуется совершать каких-либо кардинальных изменений в жизни: расставаться с возлюбленными, бросать работу, переезжать и так далее.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака не умеют любить.

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День Черной Луны: 1 августа 2019 года способно изменять судьбы

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