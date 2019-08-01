«У него нет чувств!»: Дональд Трамп не заметил жука на своем лице — видео

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Соцсети взорвал ролик, где президент несколько минут не чувствует ползающего по его лицу насекомого.

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Фото, видео : ТАСС / Метцель Михаил

Президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Виргиния несколько минут не замечал жука на своем лбу. Насекомое долго ползало по лицу главы страны, однако он на это никак не отреагировал. Общественность теряется в загадках — лидер государства совсем бесчувственный или жук — это фотошоп?

В соцсетях американцы тут же принялись комментировать и высмеивать действия собственного лидера.

«Более четырех американцев из десяти по-прежнему верят в то, что этот шут может быть лидером величайшей страны в мире — это ужасно. Я боюсь, что мир обречен!»

«Муха думает: я самая счастливая муха на свете!»

«Еще одно доказательство: у него нет чувств!»

«Чувствительность на вашем лице может снизиться. Очевидно, что кожа Трампа так же бесполезна, как и его мозг!» — писали юзеры в Тwitter SkyNews.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что конгрессмены требуют от Дональда Трампа новых санкций против России.

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