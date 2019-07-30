«Зажали в угол»: Конгрессмены требуют от Трампа новых санкций против РФ

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Поводом для введения ограничительных мер стало дело Скрипалей.

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Фото, видео : Liu Jie, Guy Hoppen / DanitaDelimont.com / www.globallookpress.com, iz.ru

Тема:
Отравление Скрипаля 595

Конгрессмены публично оказывают давление на президента США Дональда Трампа, требуя от него введения второго пакета ограничений в отношении РФ из-за так называемого дела Скрипалей. В Вашингтоне настаивают, что якобы Россия применила химическое оружие на территории Великобритании и потому должна понести наказание за свои действия, пишет ФАН.

Вторая стадия санкций предполагает почти полное прекращение торговых отношений с Москвой, блокирование международных кредитов и другие жесткие запреты.

По традиции, никаких доказательств причастности РФ к произошедшему со Скрипалями в Великобритании ни Вашингтон, ни Лондон до сих пор не представили. Кроме того, неизвестно, живы ли бывший сотрудник ГРУ и его дочь Юлия.

Тема:
Отравление Скрипаля 595
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