«Зажали в угол»: Конгрессмены требуют от Трампа новых санкций против РФ

Конгрессмены публично оказывают давление на президента США Дональда Трампа, требуя от него введения второго пакета ограничений в отношении РФ из-за так называемого дела Скрипалей. В Вашингтоне настаивают, что якобы Россия применила химическое оружие на территории Великобритании и потому должна понести наказание за свои действия, пишет ФАН.

Вторая стадия санкций предполагает почти полное прекращение торговых отношений с Москвой, блокирование международных кредитов и другие жесткие запреты.

По традиции, никаких доказательств причастности РФ к произошедшему со Скрипалями в Великобритании ни Вашингтон, ни Лондон до сих пор не представили. Кроме того, неизвестно, живы ли бывший сотрудник ГРУ и его дочь Юлия.