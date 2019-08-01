ООН: В первой половине 2019 года НАТО убило больше афганцев, чем талибы*

За прошедшее с начала 2019 года время в результате действий США и союзников погибло 717 афганцев — это больше, чем количество убитых антиправительственными силами, включая отряды ИГ* и «Талибана»*. Об этом говорится в отчете Миссии ООН по содействию Афганистану. Согласно этому документу, количеств жертв НАТО и правительственных сил страны выросло на 31 процент по сравнению с показателями прошлого года за тот же период.

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Почти половина жертв НАТО и правительственных войск, включая 89 детей, погибла в результате авианалетов. В свою очередь, боевиками «Талибана»* и других вооруженных группировок был убит 531 человек. По мнению специалистов, уменьшение количества жертв антиправительственных сил связано со снижением активности террористов-смертников. Боевики отказываются вести переговоры с официальным Кабулом до тех пор, пока не будет согласован график вывода американских войск. Военный контингент США в Афганистане составляет порядка 14 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что США призвали инвестировать в гиперзвуковое оружие.

* — террористическая организация запрещена в РФ.









