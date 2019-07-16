В погоне за Россией: США призвали инвестировать в гиперзвуковое оружие

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Аналитики исследовательской службы американского конгресса считают, что стране пора озаботиться усилением вооружения.

Фото : Uwe Kazmaier / www.globallookpress.com

Исследовательская служба конгресса США опубликовала доклад о разработках гиперзвукового оружия в Америке, России и Китае. Такой анализ был проведен после запроса Пентагона о выделении 2,6 миллиарда долларов на исследования в сфере гиперзвука, сообщает телеканал RT.

Согласно докладу, у инвестирования в разработки есть как сторонники, так и критики. Например, в Минобороны считают, что страна должна приступить к данному процессу, поскольку гиперзвуковое оружие способно наносить ответные удары там, где невозможно или нежелательно задействовать другие средства. Также за эту идею выступает и сам президент.

«Мы просим конгресс инвестировать больше в гиперзвуковое оружие. У нас есть такие типы, которые находятся на стадии разработки, — такие, которых вы никогда не видели, такие, которые даже нельзя себе представить», — сказал Дональд Трамп в мае.

Ряд экспертов, в свою очередь, уверены, что гиперзвуковые средства будут мало способствовать развитию военной мощи США. Аналитики предлагают конгрессменам задуматься над тем, для каких целей будет использован гиперзвук. Однако авторы исследования подчеркивают, что на вооружении у России уже имеется не имеющий аналогов в мире ракетный комплекс «Авангард», а также армия РФ обладает гиперзвуковой системой «Кинжал» и противокорабельными ракетами «Циркон». То есть Америка признает свое отставание в данной сфере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России началось производство С-500.

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